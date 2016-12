2010 gab es eine Neuauflage des Wettbewerbs „Schüler fördern und fordern“, den unser Verein „Die Region Vorpommern e.V.“ einige Jahre sehr erfolgreich durchführte. Hierbei geht es darum, gute und sehr gute Schüler zu finden, sie für Ihre Leistungen zu prämieren und Ihnen die Wertschätzung unserer ganzen Region auszudrücken. Wir tun dies, weil wir wollen, dass dadurch die Bindung zu unserer Heimatregion sich festigt und guter Nachwuchs im Lande bleibt oder später wiederkommt.

Unser Projekt hatte in den letzten Jahren so sehr an Eigendynamik gewonnen, dass die meisten Wettbewerbsteilnehmer bereits unaufgefordert Ihre Zeugnisse einsendeten und auch die Vielzahl der Schulen ständig wuchs. Nicht zuletzt werden dazu unseren feierlichen Auszeichnungsveranstaltungen mit Eltern und Angehörigen, regionalen Medien und Vertretern der Öffentlichkeit wieder beitragen.