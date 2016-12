Blau symbolisiert die Farbe der Ostsee.

Weiss symbolisiert die Reinheit der Ostseestrände.

Der rote Greif – Wappentier der Herzöge von Greifen.

Der preussische König Friedrich Wilhelm III. befahl 1802 den Vertretern der Landstände in den Provinzen als Uniform einen blauen Interimsrock. Jedes Mitglied Vorpommerns trug darüber hinaus zur Identifizierung Kragenaufschläge in Weiß mit Gold.

Als sich 1813 die Landwehr gegen den französischen Invasoren Napoleon bildete, wurde die goldene Stickerei weggelassen. Es wurde eine blaue Uniform mit weissem Kragen und eine Mütze mit denselben Farben getragen. Am 22.10.1882 wurden diese Farben als geltende Norm vom Kabinett anerkannt. In der Realität lehnten die Landstände jedoch Dunkelblau ab und trugen Hellblau. Als 1945 ein Teil Pommerns als Vorpommern zu Mecklenburg integriert wurde, erhielt es diese Farben. Dies steht aber nicht für die Farben des Herzogtums Pommern.

Das Hoheitszeichengesetz vom 29.1.1991 besagt:

„In den Landesteilen Mecklenburg und Vorpommern können zusätzlich die traditionellen Farben und Flaggen geführt werden.“