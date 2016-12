Am 02.07.2011 wurde, mit Beginn des Kindersundschwimmens, das Strandbad an der Sundpromenade eröffnet. Nach dem Umbau ist hier ein neu gestalteter Strandabschnitt geschaffen worden. Ein kinderfreundlichen Übergang vom Strand in das Wasser und viele Angebote werden den Stralsundern und seinen Gästen nun zur Verfügung stehen.

Der neu aufgespülte Strand mit seinem sauberen, steinfreien Sand und seinen Buhnen wird wesentlich zur Erholung seiner Gäste beitragen.

In der Badesaison vom 15.05. – 15.09.2011 hat das Strandbad von 09:00 – 18:00 Uhr geöffnet. In dieser Zeit werden die Badegäste durch die Rettungsschwimmer der DLRG Ortsgruppe Stralsund e.V. betreut. Der Eintritt für das Strandbad ist kostenfrei.

Fotos: © Reinhard Zintl