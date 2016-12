Ein Beitrag vom 29. November 2016

Ein schöner Austragungsort für die Weltmeisterschaften der Senioren, die zum ersten Mal in Deutschland ausgetragen wurden. Der Fechtverband Mecklenburg-Vorpommern hatte sich mit dem Austragungsort Hansestadt Stralsund um die Weltmeisterschaft beworben und von der „Fedèration Internationale d`Escrime ( FIE ) den Zuschlag erhalten. Mit den Grußworten der Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem Präsidenten der FIE Alischer Usmanow und den Persönlichkeiten des ausrichtenden Verbandes legte das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern einen perfekten Ablauf hin. Dem Organisationskomitee „Stralsund2016“ zollten der Deutsche Fechterbund und die Repräsentanten der staatlichen Institutionen höchste Anerkennung. Der Wettbewerbsgeist der Senioren wurde durch die Teilnahme von 49 Nationen nachdrücklich dokumentiert. Die deutschen Fechter waren in allen drei Waffengattungen: Säbel, Degen und Florett in den verschiedenen Altersklassen erfolgreich vertreten. In jeder Waffengattung muss man sich über die Rangliste qualifizieren und dafür die Q-Turniere besuchen.

Die besten vier erhalten vom Deutschen Fechterbund die Nominierung zur Teilnahme für Deutschland. Das Privileg hatte Heidrun West vom WSC Frisia mit dem Säbel in der neuen Altersklasse 70+. Trotz der vielen Erfahrungen, die man im Laufe der Jahrzehnte erworben hat, geht man mit Lampenfieber in die Gefechte. Viel Zeit für sich zur Vorbereitung hatte sie nicht, denn als Trainerin in der Fechtabteilung des WSC Frisia ist sie überwiegend mit der Jugend beschäftigt und zu deren Turnieren unterwegs. Umso erfreulicher verliefen die Gefechte in der Vorrunde und in der Setzrunde. Sie wurde aufgrund dessen im K.o. gut gesetzt. Hier traf sie auf eine Amerikanerin, die sie bereits in der Vorrunde besiegt hatte. In der K.o.-Runde lag sie zunächst zurück, übernahm dann aber mit 7:5 die Führung, die sie aber nicht halten konnte. Sie verlor das Gefecht mit 8:10 und verpasste das Viertelfinale mit einer Medaillenchance. Ihre Gegnerin erreichte das Finale und wurde Vizeweltmeisterin. Im Gesamtklassement war es ein beachtenswerter, wenn auch enttäuschender 12. Rang auf dieser Weltmeisterschaft.

Bericht: Fechtmeisterin Heidrun West